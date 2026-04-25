Auto mit fünf Jugendlichen stürzt in Hafenbecken: 18-Jähriger tot

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Am späten Freitagabend ist ein voll besetztes Auto in das Becken des Frankfurter Osthafens gestürzt. Ein 18-Jähriger ist inzwischen verstorben.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Am späten Freitagabend ist ein voll besetztes Auto in das Becken des Frankfurter Osthafens gestürzt. Fünf junge Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Ein 18-Jähriger ist inzwischen verstorben.

Mit schwerem Gerät bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr das in das Hafenbecken gestürzte Auto.
Mit schwerem Gerät bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr das in das Hafenbecken gestürzte Auto.  © Mike Seeboth

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 22.20 Uhr den Vorfall gemeldet.

Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot am Einsatzort in der Lindleystraße an.

Nach den ersten Erkenntnissen war der Wagen dort aus noch ungeklärter Ursache auf das Hafenbecken zugefahren, hatte das dort angebrachte Schutzgitter durchbrochen, war in das Nordbecken des Osthafens gestürzt und dort auf den Grund gesunken.

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Drei der fünf Insassen hätten sich laut Polizei daraufhin eigenständig aus dem Auto befreien können, zwei mussten von Tauchern der Feuerwehr gerettet werden.

Ein 18-Jähriger, der aus dem Wasser geholt werden musste, erlag mittlerweile im Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine 17-Jährige befindet sich der Polizei zufolge weiter in einem kritischen Zustand.

Feuerwehr-Taucher befreien zwei Personen aus gesunkenem Auto

Mehrere Einsatzkräfte waren in der Nacht unterwegs.
Mehrere Einsatzkräfte waren in der Nacht unterwegs.  © Mike Seeboth
Zwei der fünf Insassen mussten von Feuerwehr-Tauchern aus dem gesunkenen Fahrzeug befreit werden.
Zwei der fünf Insassen mussten von Feuerwehr-Tauchern aus dem gesunkenen Fahrzeug befreit werden.  © 5VISION.NEWS

Die Feuerwehr konnte später das Fahrzeug mit schwerem Gerät aus dem Wasser bergen.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen der Frankfurter Polizei. Wie der Sprecher abschließend sagte, habe noch in der Nacht ein Gutachter vor Ort seine Arbeit aufgenommen.

Erstmeldung vom 25. April, 8.07 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.55 Uhr.

Titelfoto: Mike Seeboth

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