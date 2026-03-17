E-Scooter-Fahrer (†18) von Tram überfahren: Polizei sucht wichtigen Zeugen zu tödlichem Unfall

Frankfurt am Main - Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer wurden von einer Straßenbahn erfasst und geriet unter den Triebwagen: Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Frankfurter Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen des Unglücks.

Zwei Scooter-Fahrer verunglückten bei der Tram-Haltestelle "Uniklinikum Frankfurt": Einer der beiden jungen Männer starb, der zweite wurde schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Samstagabend im Stadtteil Sachsenhausen in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Uniklinikum Frankfurt".

"Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zum Unfallzeitpunkt vor Ort und könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang machen", erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Den Beamten lägen Hinweise auf einen weißen Mercedes vor.

Der Fahrer dieses Autos wie auch etwaige weitere Zeugen des Unfalls sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975546224 beim Polizeipräsidium Frankfurt melden.

Ebenso können Zeugen auch per E-Mail an die Adresse [email protected] Kontakt mit der Polizei aufnehmen.