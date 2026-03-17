E-Scooter-Fahrer (†18) von Tram überfahren: Polizei sucht wichtigen Zeugen zu tödlichem Unfall
Frankfurt am Main - Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer wurden von einer Straßenbahn erfasst und geriet unter den Triebwagen: Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Frankfurter Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen des Unglücks.
Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Samstagabend im Stadtteil Sachsenhausen in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Uniklinikum Frankfurt".
"Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zum Unfallzeitpunkt vor Ort und könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang machen", erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Den Beamten lägen Hinweise auf einen weißen Mercedes vor.
Der Fahrer dieses Autos wie auch etwaige weitere Zeugen des Unfalls sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975546224 beim Polizeipräsidium Frankfurt melden.
Ebenso können Zeugen auch per E-Mail an die Adresse [email protected] Kontakt mit der Polizei aufnehmen.
Tödlicher Crash am Samstagabend beim Frankfurter Universitätsklinikum
Die Tragödie geschah am Samstag gegen 23.05 Uhr. Die beiden 18-Jährigen waren zu zweit auf einem Scooter auf der Straße "Theodor-Stern-Kai" in westlicher Richtung unterwegs.
Beim Frankfurter Universitätsklinikum wollten sie auf die Zufahrt zum Krankenhaus abbiegen und überquerten dafür die Straßenbahngleise.
Dabei wurde einer der beiden jungen Männer von einer Straßenbahn der Linie 15 erfasst und geriet unter die Tram. Sein Begleiter wurde schwer verletzt.
Der fast 40 Tonnen schwere Triebwagen musste hydraulisch angehoben werden, um den Toten zu bergen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS