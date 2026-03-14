Unfall auf der A5 mit zwei Verletzten: Bis zu sieben Kilometer Stau

Frankfurt am Main - Es kam zu einer "erheblichen Staubildung von bis zu sieben Kilometern", wie ein Polizeisprecher sagte - ein schwerer Unfall auf der A5 bei Frankfurt war der Grund für die massiven Verkehrsbehinderungen am Freitag.

Der Stau war bis zu sieben Kilometer lang: Auf der A5 bei Frankfurt kam es am Freitag zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 12.05 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und dem Frankfurter Nordwestkreuz, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.

Demnach war ein Lastwagen auf dem mittleren Fahrstreifen der A5 in südlicher Richtung unterwegs. Der Lkw-Fahrer wollte mit dem Laster auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei touchierte er aus noch unbekannter Ursache das Auto einer auf dem rechten Streifen fahrenden 22-Jährigen.

Die junge Frau verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto wurde über den mittleren Fahrsteifen hinweg auf den linken Streifen der A5 geschleudert und krachte dort gegen den Wagen eines 42-jährigen Fahrers.

Das Auto der 22-Jährigen prallte noch gegen die linke Betonleitwand, danach wurde der Wagen durch die Wucht der Kollision zurück auf den mittleren Fahrstreifen geworfen, wo das Wrack - um die Längsachse gedreht - auf die rechte Seite gekippt stehen blieb.