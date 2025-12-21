Heftiger Unfall in Frankfurt: Radfahrer von Quad erfasst

Frankfurt am Main - Ein Radfahrer (65) ist im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim von einem Quad erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Die Retter brachten den Mann (65) in eine Klinik. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war es am Samstag gegen 14.30 Uhr zum Vorfall gekommen, als ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Quad auf der Borsigallee aus Fahrtrichtung Vilbeler Straße in Fahrtrichtung Riederwald fuhr und wenden wollte.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Fahrradstreifen, auf dem der 65-Jährige mit seinem Rad fuhr, und kollidierte mit diesem.