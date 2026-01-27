Schlimmer Unfall in Frankfurt: Fußgänger wird an Ampel von Auto erfasst und stirbt
Frankfurt am Main - Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Frankfurter Stadtteil Bornheim ist am späten Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Ein Auto erfasste den Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 23.35 Uhr auf der Friedberger Landstraße.
Demnach wollte der 58-jährige Fußgänger die Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" überqueren, als es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Cupra kam.
Das Fahrzeug wurde von einem 32-jährigen Mann stadtauswärts gesteuert.
Der Fußgänger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch, ob die Ampel zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes Grün oder Rot angezeigt hat, ist wichtiger Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Polizei sucht nach mögliche Unfallzeugen
Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06975510600 an das zuständige Polizeirevier oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS