Frau steigt in Frankfurt aus dem Bus, dann wird sie von Renault erfasst

Frankfurt am Main - Eine 35-jährige Frau wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht - sie war unmittelbar davor aus einem Linienbus ausgestiegen!

Schwerer Unfall auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt-Fechenheim: Der Rettungsdienst brachte eine 35-jährige Frau in eine Klinik. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag im Frankfurter Stadtteil Fechenheim, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stieg die 35-Jährige gegen 1.55 Uhr an der Haltestelle "Casellastraße" aus einem Omnibus aus. Danach versuchte sie, die Hanauer Landstraße zu überqueren.

Zeitgleich setzte ein 19-jähriger Man dazu an, mit seinem Renault Clio den stehenden Bus zu überholen: Der Wagen erfasste die Fußgängerin!

Die Frau "erlitt dabei schwere Verletzungen", wie ein Sprecher erklärte. Sanitäter waren rasch vor Ort und versorgten die 35-Jährige.