Frau steigt in Frankfurt aus dem Bus, dann wird sie von Renault erfasst
Frankfurt am Main - Eine 35-jährige Frau wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht - sie war unmittelbar davor aus einem Linienbus ausgestiegen!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag im Frankfurter Stadtteil Fechenheim, wie die Polizei mitteilte.
Demnach stieg die 35-Jährige gegen 1.55 Uhr an der Haltestelle "Casellastraße" aus einem Omnibus aus. Danach versuchte sie, die Hanauer Landstraße zu überqueren.
Zeitgleich setzte ein 19-jähriger Man dazu an, mit seinem Renault Clio den stehenden Bus zu überholen: Der Wagen erfasste die Fußgängerin!
Die Frau "erlitt dabei schwere Verletzungen", wie ein Sprecher erklärte. Sanitäter waren rasch vor Ort und versorgten die 35-Jährige.
"Polizisten sicherten Spuren vor Ort, die Unfallursachen-Ermittlungen wurden aufgenommen", hieß es noch. Zu etwaigen Schäden an dem Renault oder dem Bus liegen keine Informationen vor.
Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler