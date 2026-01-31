Rettungswagen auf Blaulicht-Fahrt und Mercedes krachen zusammen: Drei Verletzte

Frankfurt am Main/Maintal - Zwei Sanitäter und ein 84-jähriger Mercedesfahrer wurden verletzt in Kliniken gebracht: In Maintal bei Frankfurt kam es am Freitagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

Schwerer Unfall in Maintal am Freitagabend: Drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Kreuzung "Am Kreuzstein", wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach überquerte ein Rettungswagen "mit eingeschalteten Sondersignalen" die Kreuzung in Fahrtrichtung Frankfurt. Gleichzeitig fuhr ein 84 Jahre alter Mann mit einem grauen Mercedes "aus Richtung Rumpenheimer Fähre in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in Richtung Frankfurt abbiegen", wie ein Sprecher erklärte.

Aus noch unbekannter Ursache stießen der Mercedes und der Rettungswagen mit großer Wucht zusammen. Zwei Sanitäter und der 84-Jährige wurden bei dem Crash verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die drei Verwundeten, die im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.