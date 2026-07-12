Mehrere Menschen bei Unfällen mit E-Scootern erheblich verletzt: Polizei fahndet nach Mann
Von Birgit Reichert, Jan Höfling
Frankfurt am Main - Was ist denn an diesem Wochenende los? In Frankfurt hat es mehrere Unfälle mit E-Scootern gegeben. Dabei wurden seit Freitagnachmittag insgesamt drei Menschen schwer verletzt.
Eine junge Fahrerin (19) musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit einem Auto an einer Kreuzung in Sachsenhausen-Nord zusammengestoßen war.
Laut Angaben der Polizei war sie gegen 18.44 Uhr auf der Dreieichstraße auf dem Schienenbereich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als sie von dem Auto erfasst wurde.
Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 38 Jahre alter Mann zu, der mit einem E-Scooter im Frankfurter Ostend auf einem Gehweg stürzte.
Er habe plötzlich die Kontrolle über das Gefährt verloren, teilte die Polizei mit. Wie lange der Mann dort lag, sei unklar. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr die Polizei alarmiert.
In Frankfurt-Nied verursachte laut Polizei ein E-Scooter-Fahrer gegen 15.25 Uhr auf einem Weg an der Nidda im Bereich Grüne Weide in Richtung Nied einen folgenschweren Unfall, bei dem ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer massiv verletzt wurde.
Der E-Scooter habe das Rad auf einem Feldweg überholt und bei dem Vorgang den Angaben zufolge vermutlich auch gestreift, teilten die Beamten mit. Der Senior verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer.
Polizei in Frankfurt ermittelt nach Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad: Zeugen werden gesucht
Der E-Scooter-Fahrer fuhr einfach davon, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:
- circa Ende 20 Anfang 30 Jahre alt
- schlanke Statur
- dunkles kurzes Haar
- dunkler Teint
- bekleidet mit hellem T-Shirt, kurzer Hose, schwarzen Schuhen
- fuhr auf einem grünen/schwarzen E-Scooter
Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich zeitnah unter der Rufnummer 06975511700 oder alternativ natürlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa