Mehrere Menschen bei Unfällen mit E-Scootern erheblich verletzt: Polizei fahndet nach Mann

Frankfurt am Main - Was ist denn an diesem Wochenende los? In Frankfurt hat es mehrere Unfälle mit E-Scootern gegeben. Dabei wurden seit Freitagnachmittag insgesamt drei Menschen schwer verletzt.

In Frankfurt ist es zu mehreren Unfällen mit E-Scootern gekommen. Die Polizei ermittelt und fahndet sogar nach einem Mann. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Eine junge Fahrerin (19) musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit einem Auto an einer Kreuzung in Sachsenhausen-Nord zusammengestoßen war.

Laut Angaben der Polizei war sie gegen 18.44 Uhr auf der Dreieichstraße auf dem Schienenbereich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als sie von dem Auto erfasst wurde.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 38 Jahre alter Mann zu, der mit einem E-Scooter im Frankfurter Ostend auf einem Gehweg stürzte.

Er habe plötzlich die Kontrolle über das Gefährt verloren, teilte die Polizei mit. Wie lange der Mann dort lag, sei unklar. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr die Polizei alarmiert.

In Frankfurt-Nied verursachte laut Polizei ein E-Scooter-Fahrer gegen 15.25 Uhr auf einem Weg an der Nidda im Bereich Grüne Weide in Richtung Nied einen folgenschweren Unfall, bei dem ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer massiv verletzt wurde.

Der E-Scooter habe das Rad auf einem Feldweg überholt und bei dem Vorgang den Angaben zufolge vermutlich auch gestreift, teilten die Beamten mit. Der Senior verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer.