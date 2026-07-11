Man bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt: Polizei sucht flüchtigen Scooter-Fahrer

Frankfurt am Main - Ein 76-jähriger Fahrradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen: Der verhängnisvolle Crash wurde offenbar von einem E-Scooter-Fahrer verursachte, der von der Unfallstelle floh!

Schwerer Unfall auf dem Fahrradweg entlang der Nidda bei Frankfurt-Nied: Die Polizei sucht einen unbekannten E-Scooter-Fahrer. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der tragische Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Fahrradweg entlang der Nidda nahe dem Frankfurter Stadtteil Nied, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach war der 76-Jährige gegen 15.25 Uhr mit einem Fahrrad in Richtung Nied unterwegs. Er wurde von einem E-Scooter-Fahrer überholt.

Dabei wurde der Senior vermutlich von dem Elektroroller oder dessen Fahrer touchiert oder gestreift. In jedem Fall stürzte der 76-jährige Mann "mit seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu", wie ein Sprecher erklärte.

Der Scooter-Fahrer kümmerte sich nicht um den Verwundeten. Er setzte seine Fahrt fort und floh von der Unfallstelle.

Passanten kamen dem schwer verletzten Radfahrer zu Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Sanitäter waren rasch vor Ort und versorgten den 76-Jährigen, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.