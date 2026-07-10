Tödlicher Unfall in Frankfurt: Für Fiat-Fahrer (†55) kommt jede Hilfe zu spät

Frankfurt am Main - Ein Fiat und ein Lastwagen stießen zusammen: Für einen 55 Jahre alten Mann endete der Unfall in Frankfurt tödlich!

Tödlicher Unfall in Frankfurt-Seckbach: Ein Fiat-Fahrer wurde noch in eine Klinik gebracht, starb aber dort an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Donnerstag auf der B521 im Stadtteil Seckbach, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach war ein 55-jähriger Mann gegen 11.15 Uhr mit einem Fiat auf der Bundesstraße unterwegs, er fuhr "aus Richtung Friedberger Landstraße kommend in Richtung Bergen-Enkheim", wie ein Sprecher erklärte. Zeitgleich fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem Lastwagen in entgegengesetzter Richtung auf der B521.

Aus noch unbekannter Ursache geriet der Fiat auf die Gegenfahrbahn. "Der Lkw-Fahrer versuchte daraufhin, nach rechts auszuweichen und bremste stark ab", hieß es weiter. Doch es war zu spät: Der Fiat krachte mit großer Wucht in die Seite des Lkw!

Bei dem Unfall erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und brachten den Autofahrer in ein nahe liegendes Krankenhaus. Doch alle Hilfe kam zu spät, der Mann starb in der Klinik.