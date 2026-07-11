19-jährige E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt
Frankfurt am Main - Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde von einem Wagen erfasst und "auf die Fahrbahn geschleudert", erklärte ein Polizeisprecher.
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitagabend im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die 19-Jährige fuhr gegen 18.55 Uhr mit einem Elektroroller auf der Dreieichstraße "entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung", wie ein Sprecher erklärte.
Zeitgleich war ein 31-jähriger Mann mit einem Wagen auf der Straße Deutscherrnufer in Richtung der Ignatz-Bubis-Brücke unterwegs. Auf der Kreuzung Dreieichstraße/Ignatz-Bubis-Brücke kam es zum Zusammenstoß.
Bei dem Crash wurde "die 19-Jährige zunächst auf das Auto geladen und anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert", hieß es weiter. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Scooter-Fahrerin, die im Anschluss in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde. Der 31-jährige Autofahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt.
An dem Wagen und dem Roller entstand jeweils Sachschaden, zu dem aber noch keine genauere Einschätzung der Polizei vorliegt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Scooter-Unfall mit einem Schwerverletzten in Frankfurt-Ostend
Ein zweiter E-Scooter-Unfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag auf der Osthafenbrücke im Stadtteil Ostend.
Laut dem Polizeipräsidium Frankfurt fand ein Fußgänger gegen 2.15 Uhr einen schwer verletzten Mann und löste Alarm aus. Sanitäter waren rasch zur Stelle und brachten den 38-Jährigen in eine Klinik.
Die Polizei vermutet, dass der Mann vor dem Unfall mit einem Scooter in südlicher Richtung auf dem Gehweg der Osthafenbrücke fuhr. Dabei verlor er "augenscheinlich die Kontrolle über das Gefährt und stürzte", ergänzte der Sprecher.
Es ist noch unklar, wie lange der Schwerverletzte auf der Brücke lag, bis er aufgefunden wurde. Diese Frage ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Frage nach der Unfallursache. "Ersten Erkenntnissen nach, dürfte der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben", hieß es abschließend.
Bereits am Freitagnachmittag war es bei Frankfurt-Nied zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Auch an diesem Crash war ein E-Scooter-Fahrer beteiligt, der aber von der Unfallstelle floh.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa