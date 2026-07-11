19-jährige E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Frankfurt am Main - Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde von einem Wagen erfasst und "auf die Fahrbahn geschleudert", erklärte ein Polizeisprecher.

Bei einem Unfall in Frankfurt-Sachsenhausen wurde am Freitagabend eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitagabend im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die 19-Jährige fuhr gegen 18.55 Uhr mit einem Elektroroller auf der Dreieichstraße "entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung", wie ein Sprecher erklärte.

Zeitgleich war ein 31-jähriger Mann mit einem Wagen auf der Straße Deutscherrnufer in Richtung der Ignatz-Bubis-Brücke unterwegs. Auf der Kreuzung Dreieichstraße/Ignatz-Bubis-Brücke kam es zum Zusammenstoß.

Bei dem Crash wurde "die 19-Jährige zunächst auf das Auto geladen und anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert", hieß es weiter. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Scooter-Fahrerin, die im Anschluss in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde. Der 31-jährige Autofahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt.

An dem Wagen und dem Roller entstand jeweils Sachschaden, zu dem aber noch keine genauere Einschätzung der Polizei vorliegt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.