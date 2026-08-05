Mitten im Einsatz: Streifenwagen kracht mit Auto zusammen - vier Verletzte

Frankfurt am Main - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Frankfurter Nordend sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Ein Streifenwagen befand sich gerade auf dem Weg zu einem Einsatz, als es in einem Kreuzungsbereich zur folgenschweren Kollision mit einem weiteren Auto kam.

In Frankfurt-Nordend ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall, in den unter anderem ein Streifenwagen involviert war. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Nach Angaben der Polizei war die Streifenwagenbesatzung gegen 21.40 Uhr auf der Adickesallee in Richtung Nibelungenallee unterwegs.

Zur selben Zeit fuhr ein 49 Jahre alter Mann gemeinsam mit seiner 48-jährigen Beifahrerin über die Eckenheimer Landstraße ebenfalls in Richtung Nibelungenallee.

Im Kreuzungsbereich Adickesallee, Eckenheimer Landstraße und Nibelungenallee stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurden die Autos stark beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der 49-jährige Fahrer und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein umliegendes Krankenhaus.

Auch die beiden 26 Jahre alten Einsatzkräfte im Streifenwagen - ein Polizist und eine Polizistin - wurden bei dem Unfall verletzt. Sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und begaben sich ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus.