Radfahrer als Auslöser: Mercedes kracht gegen Bäume - Mann kämpft um Leben, Mitfahrer tot

Frankfurt am Main - Ein Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt hat am späten Mittwochabend das Leben eines Menschen gekostet. Drei weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Bei einem Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt ist ein Mercedes frontal gegen zwei Bäume gekracht. © 5VISION.NEWS

Die Landstraße musste aufgrund des Unfalls, der sich gegen 21 Uhr ereignet hat, bis in die Nacht auf Donnerstag für den Verkehr gesperrt werden.

An der folgenschweren Kollision waren nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Beamten zwei Autos direkt und ein Fahrradfahrer indirekt beteiligt.

Eine Frau (48) wollte demnach mit ihrem Honda von der Oberschweinstiegschneise nach links auf die Isenburger Schneise abbiegen. Während des Abbiegevorgangs soll sie angehalten haben, um einen 55 Jahre alten Radfahrer passieren zu lassen, der die Isenburger Schneise überqueren wollte.

Zeitgleich war ein 24-Jähriger am Steuer eines Mercedes aus Richtung Neu-Isenburg kommend in Fahrtrichtung Frankfurt auf dieser unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Honda und dem Mercedes. Während das Fahrzeug der 48-Jährigen durch den Zusammenstoß um 180 Grad gedreht wurde, krachte der Wage des Mannes frontal gegen zwei Bäume.

Ein 20 Jahre alter Mitfahrer, der sich auf der Rückbank des Mercedes befand, wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls dermaßen schwer verletzt, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort verstarb.