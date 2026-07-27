Taxi erfasst E-Scooter: 18-Jähriger in Frankfurter City schwer verletzt

Frankfurt am Main - Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ignorierte offenbar eine auf Rot geschaltete Ampel - und wurde von einem Taxi erfasst! Der junge Mann wurde bei dem Unfall in Frankfurt schwer verletzt.

Schwerer Unfall in der Nacht zu Montag in der City von Frankfurt: Die Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Zeil wurde vorübergehend gesperrt. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht zu Montag auf der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Zeil, wie die Frankfurter Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der 18-Jährige mit dem Elektroroller auf der Zeil in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Dabei soll er nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler "die für ihn Rot zeigende Ampel" missachtet haben, erklärte ein Sprecher.

Der junge Mann fuhr mit dem Roller genau in dem Augenblick auf die Kreuzung, als auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Taxi in Fahrtrichtung Bleichstraße nahte.

"Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 18 Jahre alte Mann schwer verletzt wurde", hieß es weiter.