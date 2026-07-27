Taxi erfasst E-Scooter: 18-Jähriger in Frankfurter City schwer verletzt
Frankfurt am Main - Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ignorierte offenbar eine auf Rot geschaltete Ampel - und wurde von einem Taxi erfasst! Der junge Mann wurde bei dem Unfall in Frankfurt schwer verletzt.
Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht zu Montag auf der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Zeil, wie die Frankfurter Polizei am Montag mitteilte.
Demnach war der 18-Jährige mit dem Elektroroller auf der Zeil in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Dabei soll er nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler "die für ihn Rot zeigende Ampel" missachtet haben, erklärte ein Sprecher.
Der junge Mann fuhr mit dem Roller genau in dem Augenblick auf die Kreuzung, als auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Taxi in Fahrtrichtung Bleichstraße nahte.
"Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 18 Jahre alte Mann schwer verletzt wurde", hieß es weiter.
Unfall in Frankfurt: Sperrung der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Zeil
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den 18-Jährigen, der im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.
"Sein Zustand ist nach bisherigen Erkenntnissen stabil", ergänzte der Sprecher. Der 29 Jahre alte Taxifahrer erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt.
Die Kreuzung wurde infolge des Crashs für rund drei Stunden voll gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Frankfurt dauern an.
Titelfoto: Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler