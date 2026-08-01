Unfall in Sachsenhausen: Mercedes kracht in Straßenbahn, zwei Menschen verletzt

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen sind ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Rettungskräfte brachten zwei Frauen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Mercedes am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der Rubensstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs.

Zeitgleich befuhr die Straßenbahn demnach die Gartenstraße in Richtung Stresemannallee.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Mercedes gegen die Seite der querenden Straßenbahn krachte.

Sowohl die Fahrerin als auch eine gleichaltrige Beifahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Beiden wurden zur weiteren Abklärung in eine umliegende Klinik gebracht.

Eine weitere Mitfahrerin blieb unverletzt.