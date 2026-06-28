Schwerer Unfall in Frankfurt: VW erfasst 14-jährigen E-Scooter-Fahrer
Frankfurt am Main - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtete die Vorfahrt: Der Jugendliche wurde von einem VW erfasst und schwer verletzt!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Samstag im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim, wie die Polizei der Mainmetropole am Sonntag mitteilte.
Demnach fuhr der Teenager gegen 13.35 Uhr aus Richtung Bruderhofstraße kommend mit einem Scooter auf der an dieser Stelle stark abschüssigen Röhrborngasse in Richtung Riedstraße.
"An der Kreuzung Rörhrborngasse/Riedstraße missachtete der 14-Jährige die geregelte Vorfahrt", ergänzte ein Sprecher. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem VW auf der Riedstraße in Richtung Triebstraße: Es kam zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter!
Das Auto erfasst den 14-Jährigen und seinen Roller. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Unfall in Frankfurt/Bergen-Enkheim: 14-Jähriger in Klink gebracht
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Sie versorgten den Scooter-Fahrer und brachten den Jugendlichen mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus.
Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem VW und an dem Roller entstand jeweils Sachschaden, zu dessen Höhe aber noch keine Einschätzung der Polizei vorliegt. Die Ermittlungen zu dem Crash in Frankfurt/Bergen-Enkheim dauern an.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa