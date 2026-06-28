Schwerer Unfall in Frankfurt: VW erfasst 14-jährigen E-Scooter-Fahrer

Frankfurt am Main - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtete die Vorfahrt: Der Jugendliche wurde von einem VW erfasst und schwer verletzt!

Unfall in Frankfurt/Bergen-Enkheim: Der Rettungsdienst brachte einen verletzten 14-Jährigen per Rettungswagen in eine nahe liegende Klinik. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Samstag im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim, wie die Polizei der Mainmetropole am Sonntag mitteilte.

Demnach fuhr der Teenager gegen 13.35 Uhr aus Richtung Bruderhofstraße kommend mit einem Scooter auf der an dieser Stelle stark abschüssigen Röhrborngasse in Richtung Riedstraße.

"An der Kreuzung Rörhrborngasse/Riedstraße missachtete der 14-Jährige die geregelte Vorfahrt", ergänzte ein Sprecher. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem VW auf der Riedstraße in Richtung Triebstraße: Es kam zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter!

Das Auto erfasst den 14-Jährigen und seinen Roller. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt.