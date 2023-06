Tesla erfasst Fußgänger in Frankfurt: 46-Jähriger schwer am Kopf verletzt

Frankfurt am Main - Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und dann auf die Straße geschleudert: Der 46-Jährige erlitt bei dem verhängnisvollen Unfall am gestrigen Samstagabend in der Mainmetropole Frankfurt eine schwere Kopfverletzung. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.