20.10.2024 11:26 Tödlicher U-Bahn-Unfall in Frankfurt

Bei der U7-Haltestelle Hausener Weg in Frankfurt am Main kam es am gestrigen Samstagabend zu einem tödlichen U-Bahn-Unfall - die Polizei ermittelt!

Frankfurt am Main - Ein U-Bahn-Unfall in Frankfurt nahm einen tödlichen Ausgang - die Polizei ermittelt! Nach einem U-Bahn-Unfall in Frankfurt wurde eine schwer verletzte Frau am Samstagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, doch alle Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Das tragische Unglück ereignete sich am gestrigen Samstagabend in Höhe der U7-Haltestelle Hausener Weg, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Demnach versuchte eine Frau, die Gleise der an dieser Stelle oberirdisch fahrenden U-Bahn zu überqueren. Dabei wurde sie von einer herannahenden Bahn erfasst. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Doch alle Hilfe kam zu spät, sie starb in der Nacht zum heutigen Sonntag. Weitere Angaben zum Opfer und dem Hergang des Unfalls konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler