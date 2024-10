20.10.2024 13:58 Tödlicher U-Bahn-Unfall in Frankfurt

Bei der U7-Haltestelle Hausener Weg in Frankfurt am Main kam es am gestrigen Samstagabend zu einem tödlichen U-Bahn-Unfall - die Polizei ermittelt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein U-Bahn-Unfall in Frankfurt nahm einen tödlichen Ausgang - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen! Nach einem U-Bahn-Unfall in Frankfurt-Rödelheim wurde eine schwer verletzte Frau am Samstagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, doch alle Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Das tragische Unglück ereignete sich am gestrigen Samstagabend gegen 19.30 Uhr an der U7-Haltestelle "Hausener Weg" im Stadtteil Rödelheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Sonntag mitteilte. Demnach versuchte eine 64-jährige Fußgängerin, die Gleise der an dieser Stelle oberirdisch fahrenden U-Bahn über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. "Dabei überquerte sie diesen, obwohl die für sie geltende Ampel Rotlicht zeigte", fügte ein Sprecher ausdrücklich hinzu. Frankfurt Unfall Golf wird durch Baum-Crash komplett zerfetzt: Motor und Getriebe herausgerissen Gleichzeitig nähere sich ein Zug der Linie U7 von der Heerstraße kommend der Haltestelle. Eine Notbremsung wurde noch eingeleitet, doch es war zu spät: Die U-Bahn erfasst die Frau und schleifte sie einige Meter mit! Frankfurt-Rödelheim: Schwer verletzte Frau unter U-Bahn eingeklemmt Feuerwehrkräfte rückten an, um eine schwer verletzte Frau unter einer U-Bahn zu befreien. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Die 64-Jährige wurde unter der U-Bahn eingeklemmt. "Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Fahrzeug anheben, um die Frau zu befreien", berichtete der Polizeisprecher weiter. Angehörige des Rettungsdienstes versorgten die schwer verletzte Frankfurterin danach, die anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebrach wurde. Doch alle Hilfe kam zu spät, die 64-Jährige starb in der Nacht zu Sonntag an ihren schweren Verletzungen. Frankfurt Unfall Tödlicher Unfall auf B43 am Frankfurter Flughafen: Fußgänger von Autos erfasst Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall in Frankfurt-Rödelheim dauern an. Hierzu suchen die Beamten auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 06975511100 bei den Ermittlern melden sollen. Erstmeldung vom 20. Oktober, 11.26 Uhr, aktualisiert um 13.58 Uhr.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler