Tragischer Unfall in Frankfurt: Mercedes wird über Zaun geschleudert und trifft Fußgänger

Frankfurt am Main - Ein 28-Jähriger wurde teilweise unter einem Mercedes begraben und dabei schwer verletzt: In der Mainmetropole Frankfurt kam es gestrigen Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Crash.

Bei einem Unfall in Frankfurt-Niederrad wurde ein Fußgänger teilweise unter einem Mercedes begraben und schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 19.45 Uhr in der Lyoner Straße im Frankfurter Stadtteil Niederrad, wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte.

Demnach war ein 36 Jahre alter Mann mit einem Auto in der Straße in Richtung Straßburger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 50 bog er mit seinem Mercedes nach rechts ab, "um die Straßenbahnschienen an einer dafür vorgesehenen Stelle zu überqueren und anschließend zu wenden", wie ein Sprecher erklärte.

Dabei kam es zu einem Unfall mit folgenschweren Konsequenzen: Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler übersah der 36-Jährige bei dem Manöver die aus gleicher Richtung herannahende Straßenbahn der Linie 12 - es kam zum Zusammenstoß.

Die Wucht des Aufpralls war derart groß, dass der Mercedes über einen angrenzenden Gitterzaun geschleudert wurde. Das Auto "traf einen dahinterstehenden Fußgänger und begrub ihn teilweise unter sich", führte der Polizeisprecher weiter aus.