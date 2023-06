Tragischer Unfall in Frankfurt: Ein Kind tot, ein Kind schwer verletzt

Frankfurt am Main - Zwei Kinder wurden schwer verletzt, ein Erwachsener erlitt mittelschwere Verletzungen - in der Siesmayerstraße in Frankfurt am Main kam es am heutigen Samstag zu einem verhängnisvollen Unfall. Kurz darauf wurde bekannt, dass eines der beiden Kinder, ein achtjähriger Junge, infolge des Crashs gestorben ist!