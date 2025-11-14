Traktor überschlägt sich: Fahrer und jugendlicher Beifahrer schwer verletzt

Fulda - Ein Traktorfahrer (24) und sein jugendlicher Mitfahrer (13) sind bei einem Unfall im osthessischen Fulda schwer verletzt worden.

Warum der 24-Jährige die Kontrolle über den Traktor verlor, wird aktuell von der Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der 24 Jahre alte Fahrer habe ersten Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei einer Gefällefahrt in der Nähe von Wartenberg die Kontrolle über den Traktor mit Anhänger verloren, teilte die Polizei in Fulda mit.

Das Gespann überschlug sich in der Folge. Der Fahrer und sein 13 Jahre alter Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.