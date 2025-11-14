Traktor überschlägt sich: Fahrer und jugendlicher Beifahrer schwer verletzt
Von Ira Schaible
Fulda - Ein Traktorfahrer (24) und sein jugendlicher Mitfahrer (13) sind bei einem Unfall im osthessischen Fulda schwer verletzt worden.
Der 24 Jahre alte Fahrer habe ersten Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei einer Gefällefahrt in der Nähe von Wartenberg die Kontrolle über den Traktor mit Anhänger verloren, teilte die Polizei in Fulda mit.
Das Gespann überschlug sich in der Folge. Der Fahrer und sein 13 Jahre alter Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.
Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa