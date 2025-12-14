Illegales Autorennen bei Frankfurt endet mit Unfall: 24-Jähriger verletzt

Frankfurt am Main - Ein 5er-BMW, ein BMW M4 und ein VW Golf rasten in der Nacht zu Sonntag mit extremer Geschwindigkeit über die A66 bei Frankfurt . Das illegale Autorennen endete mit einem Unfall und einem verletzen jungen Mann!

Drei Autos rasten von Frankfurt aus auf die A66, ein Streifenwagen der Polizei setzt sofort zur Verfolgung an. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die drei Autos fielen gegen 2.45 Uhr einer Polizeistreife auf, als sie von der Frankfurter Miquelallee auf die A66 wechselten. Schon dabei fuhren die Wagen mit "stark überhöhter Geschwindigkeit", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt am Sonntag betonte.

Die Fahrer der drei Autos "schienen entgegen jeglicher Geschwindigkeitsbeschränkungen ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer ihrem gemeinsamen Geschwindigkeitsrausch freien Lauf zu lassen", hieß es weiter.

Umgehend setzen die Polizisten zur Verfolgung der drei Wagen an, doch aufgrund deren enormer Geschwindigkeit gerieten die Autos zunächst außer Sicht.

Bei der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim entdeckten die Beamten die Wagen wieder. Der 5er-BMW stand als Wrack neben der Fahrbahn, der BMW M4 und der VW Golf setzen ihre Fahrt aber mit maximaler Beschleunigung fort, "wobei die gefahrene Geschwindigkeit streckenweise bei über 200 Kilometern pro Stunde lag".