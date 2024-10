27.10.2024 16:27 Tram übersehen? Wende-Manöver wird 19-Jährigem zum Verhängnis

Am Samstag kam es in der Friedberger Landstraße in Frankfurt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 19-Jähriger wurde verletzt.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Schwerer Unfall in der Mainmetropole Frankfurt. Dort kollidierte ein Auto mit einer Straßenbahn, wobei ein junger Mann schwer verletzt wurde. Der Tramfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig auf den vor ihm auftauchenden Wagen reagieren. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa Zugetragen habe sich die Kollision laut eines Polizeisprechers am gestrigen Samstagabend gegen 21 Uhr, als sich der 19 Jahre alte Autofahrer auf der Friedberger Landstraße befand. In Höhe der Hausnummer 17 soll er dann laut ersten Erkenntnissen verbotenerweise zu einem Wendemanöver angesetzt haben. Hierbei übersah er aber wohl eine herannahende Straßenbahn, deren Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Somit rammte die Tram die Fahrerseite des Wagens mit voller Wucht, was dafür sorgte, dass der 19-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Während der Fahranfänger auf schnellstem Wege in eine Klinik gebracht wurde, blieben der Tramfahrer sowie die Passagiere unverletzt.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa