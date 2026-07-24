Schwerer Unfall in Frankfurt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
Frankfurt am Main - Eine Frau wurde leicht verletzt, ein 77-jähriger Mann wurde in eine Klinik gebracht: Im Frankfurter Stadtteil Ostend kam es am Donnerstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der Crash ereignete sich gegen 12.05 Uhr auf der Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Demnach war ein 77-Jähriger mit einem Mini auf der Straße unterwegs. Dabei fuhr der Mann einer anderen Autofahrerin so dicht auf, dass diese ausweichen musste.
In der Folge raste der Mini mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Gehweg-Poller und durchbrach diese. Einige Meter weiter kam der Wagen zum Stehen.
"Einer der Poller wurde durch den Aufprall gegen eine Glasscheibe eines Geschäftsgebäudes geschleudert", ergänzte ein Sprecher: Das Schaufenster eines Matratzengeschäfts wurde dabei zertrümmert.
Crash in Frankfurt-Ostend: War medizinischer Notfall die Ursache?
"Die Autofahrerin, die ausweichen musste, erlitt leichte Verletzungen", hieß es weiter. Der Mini-Fahrer musste vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht werden, bei ihm lag ein medizinischer Notfall vor.
Die Frankfurter Polizei vermutet, dass dieser Notfall eventuell die Ursache für die Fahrweise des 77-Jährigen und den Unfall im Stadtteil Ostend war.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine genauere Einschätzung vor. Laut Polizei dürfte der Betrag aber "im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich" liegen.
Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS