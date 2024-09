47 Tonnen Lebensmittel, 50 sollen es noch werden: Spendenaktion für Bedürftige geht zu Ende

Hamburg - Am 5. Oktober findet der letzte Spendensammeltag der Aktion "Hamburg United – Gemeinsam füreinander handeln!" zugunsten der Hamburger Tafel in den sechs großen Einkaufszentren der Hansestadt statt. Ziel an dem Tag sei es laut den Organisierenden, noch die 50-Tonnen-Marke an gespendeten Lebensmitteln zu knacken.