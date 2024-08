03.08.2024 08:44 64-Jähriger bedroht spielende Kinder mit Waffe

Vor einem Wohnhaus in der Steinbeker Marktstraße in Hamburg-Billstedt sind am Freitagabend mehrere Kinder von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden.

Von Ella Krum

Hamburg - Vor einem Wohnhaus in der Steinbeker Marktstraße in Hamburg-Billstedt sind am Freitagabend mehrere Kinder von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden. Der 64-jährige Mann wurde noch am Freitagabend abgeführt. © Lars Ebner Nach ersten Erkenntnissen sollen die etwa zehn Jahre alten Kinder dem stark angetrunkenen 64-Jährigen zu laut auf der Wiese vor seinem Haus gespielt haben. Wild mit einer Waffe auf seinem Balkon herumfuchtelnd, soll er sie nach Angaben der Polizei damit bedroht haben. Besorgte Eltern alarmierten gegen 20.10 Uhr die Beamten. Hamburg Tausende Austritte aus katholischer Kirche im Norden Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann immer noch mit der Waffe auf seinem Balkon gestanden und damit gedroht, noch mehr Waffen in seiner Wohnung zu haben. Woraufhin das SEK anrückte und den Mann überwältigte. Seine Waffe hatte dieser bereits zuvor den Beamten noch von seinem Balkon aus vor die Füße geworfen. Weitere Waffen wurden in seiner Wohnung aber nicht gefunden, so die Polizei. Ein späterer Alkoholtest ergab 2,16 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

