75 Jahre nach der Staatsgründung: Peter Tschentscher reist nach Israel

Hamburg/Tel Aviv – Hamburgs Bürgermeister und Bundesratspräsident Peter Tschentscher (57, SPD) reist am kommenden Montag zu politischen Gesprächen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Anlass des bis zum Freitag dauernden Besuchs sei das 75. Jubiläum der Gründung des Staates Israel, teilte der Senat am Freitag in Hamburg mit.