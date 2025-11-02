91-Jährige stirbt nach Unfall, Fahrer flüchtet

Hamburg - Eine 91 Jahre alte Fußgängerin ist in Hamburg von einem Auto angefahren worden und im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Seniorin wollte am Samstagnachmittag eine vierspurige Straße überqueren, als sie frontal von dem Wagen erfasst wurde, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Sie wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Samstagabend aufgrund der Schwere der Verletzungen starb.

Der Fahrer des Autos flüchtete zunächst von der Unfallstelle, stellte sich jedoch am Samstagabend der Polizei.

Laut Angaben befanden sich zum Unfallzeitpunkt ein 24-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau in dem Auto.