Auto in Trümmern: Frau überholt Polizei und rast gegen Ampel

Am Dienstagabend überholte ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit die Polizei, verlor die Kontrolle und prallte gegen eine Ampel.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - An Polizisten vorbeigerast: Eine Autofahrerin war am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Jahnring unterwegs.

Die Autofahrerin fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit.  © NEWS5/Fabian Höfig

Gegen 22.50 Uhr beobachteten Polizisten, eine Autofahrerin, die mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeiraste, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.

An der Kreuzung Jahnring/Bramkamp verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Ampelmast.

Das Auto soll laut Angaben der Polizei bei dem Unfall "erheblich beschädigt" worden sein, deswegen sei zunächst davon ausgegangen, dass auch die Fahrerin schwer verletzt wurde.

Ein Notarzt und ein Krankenwagen kamen zusätzlich zum Unfallort.

Die Fahrerin musste aus ihrem Auto befreit werden, was einige Zeit andauerte, da der Wagen so stark beim Aufprall zerstört wurde, so die Polizei.

Fahrerin blieb unverletzt

Erstaunlicherweise blieb die Frau unverletzt.
Erstaunlicherweise blieb die Frau unverletzt.  © NEWS5/Fabian Höfig

Anschließend kam die Frau in eine Klinik. Gegen 2.03 Uhr erhielt die Polizei die Meldung aus dem Krankenhaus, dass die Frau erstaunlicherweise komplett unverletzt geblieben ist.

Zudem waren bei dem Unfall noch Betriebsstoffe ausgelaufen. Für die Reinigungsarbeiten musste der Verkehr von der Straße abgeleitet werden.

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig

