Auto in Trümmern: Frau überholt Polizei und rast gegen Ampel

Hamburg - An Polizisten vorbeigerast: Eine Autofahrerin war am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Jahnring unterwegs.

Die Autofahrerin fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. © NEWS5/Fabian Höfig

Gegen 22.50 Uhr beobachteten Polizisten, eine Autofahrerin, die mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeiraste, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.

An der Kreuzung Jahnring/Bramkamp verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Ampelmast.

Das Auto soll laut Angaben der Polizei bei dem Unfall "erheblich beschädigt" worden sein, deswegen sei zunächst davon ausgegangen, dass auch die Fahrerin schwer verletzt wurde.

Ein Notarzt und ein Krankenwagen kamen zusätzlich zum Unfallort.

Die Fahrerin musste aus ihrem Auto befreit werden, was einige Zeit andauerte, da der Wagen so stark beim Aufprall zerstört wurde, so die Polizei.