Auto in Trümmern: Frau überholt Polizei und rast gegen Ampel
Hamburg - An Polizisten vorbeigerast: Eine Autofahrerin war am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Jahnring unterwegs.
Gegen 22.50 Uhr beobachteten Polizisten, eine Autofahrerin, die mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeiraste, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.
An der Kreuzung Jahnring/Bramkamp verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Ampelmast.
Das Auto soll laut Angaben der Polizei bei dem Unfall "erheblich beschädigt" worden sein, deswegen sei zunächst davon ausgegangen, dass auch die Fahrerin schwer verletzt wurde.
Ein Notarzt und ein Krankenwagen kamen zusätzlich zum Unfallort.
Die Fahrerin musste aus ihrem Auto befreit werden, was einige Zeit andauerte, da der Wagen so stark beim Aufprall zerstört wurde, so die Polizei.
Fahrerin blieb unverletzt
Anschließend kam die Frau in eine Klinik. Gegen 2.03 Uhr erhielt die Polizei die Meldung aus dem Krankenhaus, dass die Frau erstaunlicherweise komplett unverletzt geblieben ist.
Zudem waren bei dem Unfall noch Betriebsstoffe ausgelaufen. Für die Reinigungsarbeiten musste der Verkehr von der Straße abgeleitet werden.
Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig