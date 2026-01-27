Unfall auf Bergedorfer Straße: Mann lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Die Bergedorfer Straße war nach einem Unfall am Dienstagmorgen stundenlang voll gesperrt. Fünf Menschen wurden verletzt, ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Nach dem Unfall schwebt ein Mann in Lebensgefahr. © NEWS5/René Schröder

Auf Anfrage von TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg am Montagmorgen mit, dass es gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall auf der Bergedorfer Straße gekommen ist.

Nach dessen Angaben waren vier Autofahrer an dem Unfall beteiligt und fünf Personen wurden verletzt.

Am Dienstagmittag gab die Polizei bekannt, dass ein Autofahrer (72) lebensgefährlich, sowie seine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden sind.

Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei sei der 55-jährige Fahrer eines MG auf der linken Straßenseite der Bergedorfer Straße in Richtung Bergedorf gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Seat des 72-Jährigen zusammen.

Gleichzeitig versuchte der Seat-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen, wodurch er mit einem BMW kollidierte.

Während des Unfalls schleuderte der MG über die Straße, drehte sich und stieß letztendlich mit einem Tesla zusammen, der aus Richtung Mümmelmannsberg kam, so die Polizei.

Der BMW-Fahrer sowie der MG-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.