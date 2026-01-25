Mit mehr als einem Promille am Steuer: Betrunkener Fahrer rast in mehrere Autos

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Als ein Fahrer mit seinem Auto am Samstagabend in Hamburg -Billstedt unterwegs war, krachte es.

Am Samstagabend krachte in Hamburg ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in parkende Autos am Straßenrand. © Christoph Seemann

Dabei sei der Autofahrer mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 22.07 Uhr in der Straße Mümmelmannsberg unterwegs gewesen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Daraufhin kollidierte dieser mit mehreren parkenden Fahrzeugen am Straßenrand. Informationen dazu, wie viele parkende Autos von dem Vorfall betroffen waren, hatte der Sprecher nicht vorliegen.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich dabei unter anderem um einen Nissan, ein Fahrzeug des Carsharing-Anbieters Miles sowie einen Mazda handelte.

Durch den Crash entstand ein hoher Sachschaden.