Mit mehr als einem Promille am Steuer: Betrunkener Fahrer rast in mehrere Autos
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Als ein Fahrer mit seinem Auto am Samstagabend in Hamburg-Billstedt unterwegs war, krachte es.
Dabei sei der Autofahrer mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 22.07 Uhr in der Straße Mümmelmannsberg unterwegs gewesen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Daraufhin kollidierte dieser mit mehreren parkenden Fahrzeugen am Straßenrand. Informationen dazu, wie viele parkende Autos von dem Vorfall betroffen waren, hatte der Sprecher nicht vorliegen.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich dabei unter anderem um einen Nissan, ein Fahrzeug des Carsharing-Anbieters Miles sowie einen Mazda handelte.
Durch den Crash entstand ein hoher Sachschaden.
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von weit über ein Promille. Verletzt wurde niemand. Die Straße Mümmelmannsberg war im Unfallbereich zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen 23.05 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.
Titelfoto: Christoph Seemann