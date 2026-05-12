Hamburger Café gewinnt 20.000 Euro, Star-Köchin feiert den "Mut" des Teams

Hamburg - Die Gewinnerin der von Star-Köchin Cornelias Poletto (54) unterstützten Aktion " Lokalhelden gesucht " steht fest: Das Frühstückscafé "kropkå" in Hamburg darf sich über 20.000 Euro Preisgeld freuen. In einem vorangegangenen Online-Voting hatten die Gastronomin Katrin Koch und ihr Team die meisten Stimmen erhalten.

Cornelia Poletto (54) und Daniel Engelhardt, Senior Country Marketing Manager von VistaPrint, bei der Vorstellung von "Lokalhelden gesucht" Anfang März in der "Cucina Cornelia Poletto" in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Zuvor hatte eine Jury rund um Cornelia Poletto aus Hunderten Bewerbern aus ganz Deutschland die Top fünf ausgewählt: "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen", so die TV-Köchin ("Die Küchenschlacht").

"Was mich an vielen Bewerbungen berührt hat, sind die Geschichten hinter den Betrieben, die weit mehr als reine Gastronomie sind. Da wird Nachbarschaft gelebt – als Treffpunkt, als Stück Zuhause, als Platz, an dem Generationen zusammenkommen."

Das "kropkå" stehe genau "für diesen unternehmerischen Mut": "Mit viel Herzblut und Gastgeberhandwerk schafft Katrin Koch eine Atmosphäre, die Menschen zusammenbringt", betont die 54-Jährige.

Poletto kann aus eigener Erfahrung bestätigen, wie herausfordernd die Bedingungen aktuell für die Gastronomiebranche sind. Die vergangenen Jahre seien "verdammt hart" gewesen, verriet sie im Gespräch mit TAG24. Gerade kleinere Betriebe würden besonders unter den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen leiden.

Um dem entgegenzusteuern, hat das Online-Druckunternehmen "VistaPrint" gemeinsam mit der Spitzenköchin Anfang 2025 erstmals die Initiative "Lokalhelden gesucht" ins Leben gerufen, um gastronomischen Betrieben mehr Sichtbarkeit und Unterstützung zu bieten. In diesem Jahr fand bereits die zweite Runde des Wettbewerbs statt.