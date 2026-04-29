Nach Wolfs-Attacke in Hamburg: Wo ist das freigelassene Tier jetzt?

Hannover/Hamburg - Der Wolf , der Ende März durch das Hamburger Stadtgebiet gezogen ist und in Altona eine Frau verletzt hat, hat sich weiter von der Hansestadt entfernt.

Der Wolf, der in Hamburg eine Frau angegriffen hatte, wurde Anfang April an der Grenze zu Niedersachsen ausgesetzt. © Umweltbehörde Hamburg/dpa

Das Tier befinde sich aktuell nicht mehr auf dem Stadtgebiet, teilte ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde mit.

Mittlerweile hält sich der Wolf den Angaben zufolge mehr als 100 Kilometer entfernt von der Stadtgrenze auf. "Zu genaueren Standorten geben wir aus Tierschutzgründen grundsätzlich keine Auskünfte.", sagte der Behördensprecher.

Der junge Wolf war nach dem Vorfall in Altona mehrere Kilometer durch die Stadt bis in die Binnenalster geflüchtet. Funkstreifenbesatzungen entdeckten ihn schwimmend im Wasser und sicherten ihn.

Nach einem Aufenthalt in der Wildtierauffangstation Sachsenhagen in Niedersachsen wurde er Ostersonntag mit einem Sender ausgestattet und im Süden Hamburgs an der Grenze zu Niedersachsen freigelassen.