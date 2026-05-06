"Lokalhelden gesucht": Diese Entscheidung fiel Star-Köchin Cornelia Poletto besonders schwer

Hamburg - Der bundesweite Wettbewerb " Lokalhelden gesucht " geht in die entscheidende Phase: Aus 195 Bewerbungen hat die Jury rund um Sterne-Köchin Cornelia Poletto (54, "Die Küchenschlacht") fünf Gastronomiebetriebe aus ganz Deutschland ins Finale gewählt. Wer am Ende als Sieger hervorgeht, entscheidet nun ein öffentliches Publikumsvoting.

Cornelia Poletto (54) und Daniel Engelhardt, Senior Country Marketing Manager von VistaPrint, bei der Vorstellung von "Lokalhelden gesucht" Anfang März in der "Cucina Cornelia Poletto" in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Initiiert wurde der Wettbewerb vom Druck- und Marketingdienstleister "VistaPrint", der auch 2026 wieder kleine Cafés und Restaurants unterstützen und ihnen mehr Sichtbarkeit verschaffen möchte. Im vergangenen Jahr war "Lokalhelden gesucht" erstmals ins Leben gerufen worden.

Gegenüber TAG24 betonte Cornelia Poletto zum Auftakt der diesjährigen Bewerberrunde die weiterhin angespannte Lage: "Wir hatten 2025 rund 39 Prozent mehr Insolvenzen in der Gastronomie als im Vorjahr. Natürlich fing vieles mit Corona an - das war eine enorme Herausforderung. Aber je kleiner und unsichtbarer man ist, desto weniger Möglichkeiten hat man."

Gerade deshalb sei es so wichtig, den Fokus auch auf kleinere Gastro-Betriebe zu legen, "damit die Menschen wissen, wo es besondere Orte gibt".

Fünf dieser besonderen Orte wurden nun ausgewählt. Das sind die Top 5 der Aktion "Lokalhelden gesucht":

plants.food.mind aus Lampertheim (Hessen)

kropkå aus Hamburg

Quan Do Bistro aus Hamburg

Restaurant Chung aus Fürth (Bayern)

Schlemmer aus Dortmund (Nordrhein-Westfalen)

"Die Entscheidung für die Top 5 ist uns alles andere als leichtgefallen", so Poletto. "Was mich an vielen Bewerbungen berührt hat, sind die Geschichten hinter den Betrieben, die weit mehr als reine Gastronomie sind. Da wird Nachbarschaft gelebt - als Treffpunkt, als Stück Zuhause, als Platz, an dem Generationen zusammenkommen. Genau dieses besondere Engagement wollen wir sichtbar machen."