A7 und Elbtunnel am Wochenende für 55 Stunden gesperrt

Hamburg - In und um Hamburg droht am Wochenende das nächste Verkehrschaos. Die A7 und der Elbtunnel sind ab Freitag für 55 Stunden dicht.

Der Elbtunnel ist ab Freitag für 55 Stunden dicht. © Georg Wendt/dpa

Ausgerechnet zu Beginn der niedersächsischen Osterferien wird die A7 rund um den Elbtunnel wieder für drei Tage voll gesperrt.

Von Freitagabend an und bis zum Montagmorgen ist die Autobahn dann zwischen Hamburg-Heimfeld im Süden und Hamburg-Stellingen im Norden nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Am Samstagabend wird die Sperrung bis zum Dreieck Hamburg-Nordwest erweitert, wo die A23 Richtung Heide abzweigt.

Grund für die A7-Vollsperrung sind Arbeiten am Tunnel in Altona und am Tunnel in Stellingen. Am frühen Montagmorgen - voraussichtlich gegen 5.00 Uhr - kann der Verkehr auf der etwa 20 Kilometer langen Strecke wieder rollen.

Die Autobahn GmbH rät Autofahrern mit überregionalem Ziel, die A7 entweder weiträumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Wer in den Norden oder Süden unterwegs sei, nutze am besten von Süden kommend über das Horster Dreieck die A1, die A21 und die B205 Richtung Neumünster - und von Norden kommend umgekehrt.