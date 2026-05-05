Für acht Wochen dicht: Mega-Sperrung legt wichtige U-Bahn-Strecke in Hamburg lahm

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Ab dem 11. Mai ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek in Hamburg für acht Wochen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Von Jana Steger

Hamburg - Die Hansestadt steht vor einem Mega-Eingriff im U-Bahn-Netz. Pendler brauchen jetzt starke Nerven. Betroffen ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek.

Ab dem 11. Mai ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek in Hamburg für acht Wochen gesperrt. (Symbolfoto)
Ab dem 11. Mai ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek in Hamburg für acht Wochen gesperrt. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Konkret heißt das: Der besagte Abschnitt wird ab Montag, dem 11. Mai zum Betriebsbeginn bis Sonntag, 5. Juli bis Betriebsende komplett dichtgemacht. Der Grund: Die notwendigen Bauarbeiten lassen sich schlicht nicht im laufenden Betrieb stemmen.

Im Fokus des Projekts stehen gleich zwölf Brücken, die dringend saniert werden müssen. Kein Wunder, der betroffene Streckenabschnitt stammt aus den Jahren 1907 bis 1912 und gehört damit zu den ältesten, aber auch meistbefahrenen Teilen des Hamburger U-Bahn-Netzes.

Jahrzehnte der Belastung haben ihre Spuren hinterlassen. Die Hamburger Hochbahn packt das Problem nun an: Acht Stahlbrücken und vier historische Steinviadukte werden auf Vordermann gebracht.

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Doch damit nicht genug. Parallel laufen umfangreiche Gleisbauarbeiten. Rund 5800 Schwellen werden ausgetauscht. Auch die Haltestellen Mundsburg, Hamburger Straße und Dehnhaide werden gleich mit instand gesetzt. Zusätzlich stehen Weichenerneuerungen auf dem Plan.

U-Bahn-Sperrung in Hamburg wird an drei Wochenenden weiter ausgeweitet

Fahrgäste sollten sich informieren. (Symbolfoto)
Fahrgäste sollten sich informieren. (Symbolfoto)  © Angelika Warmuth/dpa

Für Fahrgäste bedeutet das vor allem eins: mehr Zeit einplanen! Während der Sperrung wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Doch je nach Verkehr kann sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern.

Und als wäre das nicht genug, wird es an drei Wochenenden noch heftiger. Dann wird die Sperrung sogar bis Berliner Tor ausgeweitet. Betroffen sind folgende Zeiträume jeweils von Freitagabend um circa 21.30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss:

  • 29. bis 31. Mai 2026
  • 12. bis 14. Juni 2026
  • 26. bis 28. Juni 2026
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Fahrgäste sollten auf Aushänge und Durchsagen an den Bahnsteigen achten. Vor Fahrtantritt können sich Fahrgäste zudem über die hvv-switch-App, hvv.de oder in der hvv-App informieren.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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