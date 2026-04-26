Autofahrer aufgepasst: Elbtunnel während Hafengeburtstag für 37 Stunden gesperrt

Hamburg - Die Hansestadt macht sich bereit für eines der größten Feste des Jahres, doch Autofahrer brauchen starke Nerven. Während beim 837. Hafengeburtstag vom 8. bis 10. Mai 2026 rund eine Million Besucher an die Elbe strömen, werden gleichzeitig Verkehrseinschränkungen erwartet.

Der Elbtunnel wird am Hafengeburtstag-Wochenende für 37 Stunden gesperrt. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Der Grund: Der Elbtunnel wird am Wochenende des Hafengeburtstags gesperrt. Konkret trifft es die A7 in Richtung Hannover: Ab Samstag, 9. Mai um 6 Uhr, ist die Strecke zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für 37 Stunden dicht.

Bereits eine Stunde vorher, ab 5 Uhr morgens, werden zahlreiche Anschlussstellen gesperrt, darunter Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld, wie der ADAC mitteilte.

Hintergrund der aktuellen Maßnahme sind umfangreiche Bau- und Modernisierungsarbeiten auf der A7. Erst Mitte April hatte es bereits eine ähnliche Sperrung gegeben.

Die Folge: Ausweichen ist angesagt. Der Verkehr wird großräumig über die A1, A21 und die B205 umgeleitet. Wer an diesem Wochenende unterwegs ist, sollte also deutlich mehr Zeit einplanen oder den Bereich besser gleich meiden. Erst am Sonntagabend um 19 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.