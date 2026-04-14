Schon wieder: A7 und Elbtunnel am Wochenende für 55 Stunden dicht

Hamburg - Autofahrer aufgepasst: Erst Mitte März war die A7 inklusive Elbtunnel stellenweise dicht. Kommendes Wochenende müssen Autofahrer erneut Geduld mitbringen - es droht die nächste Sperrung über 55 Stunden.

Die A7 ist am kommenden Wochenende für 55 Stunden dicht. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Konkret heißt das: Von Freitag, 17. April um 22 Uhr bis zum Montag, 20. April um 5 Uhr wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld in beide Richtungen voll gesperrt - inklusive des viel befahrenen Elbtunnels.

Bereits eine Stunde vorher, ab 21 Uhr, beginnen die Sperrungen der Anschlussstellen Hamburg-Volkspark, -Bahrenfeld, -Othmarschen, -Waltershof, -Hausbruch und -Heimfeld.

Der Grund für die Maßnahmen: Bauarbeiten. So wird unter anderem an einer neuen Tunnel-Leitzentrale gearbeitet. Außerdem bekommt der Verkehrsrechner im Elbtunnel ein nötiges Update. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord ist die Vollsperrung dafür unvermeidbar.

Doch was bedeutete das für den Verkehr? Mit Staus und Umwegen ist zu rechnen. Der Fernverkehr wird aufgrund der Sperrung daher großräumig um Hamburg herumgeleitet.