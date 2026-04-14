Schon wieder: A7 und Elbtunnel am Wochenende für 55 Stunden dicht
Hamburg - Autofahrer aufgepasst: Erst Mitte März war die A7 inklusive Elbtunnel stellenweise dicht. Kommendes Wochenende müssen Autofahrer erneut Geduld mitbringen - es droht die nächste Sperrung über 55 Stunden.
Konkret heißt das: Von Freitag, 17. April um 22 Uhr bis zum Montag, 20. April um 5 Uhr wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld in beide Richtungen voll gesperrt - inklusive des viel befahrenen Elbtunnels.
Bereits eine Stunde vorher, ab 21 Uhr, beginnen die Sperrungen der Anschlussstellen Hamburg-Volkspark, -Bahrenfeld, -Othmarschen, -Waltershof, -Hausbruch und -Heimfeld.
Der Grund für die Maßnahmen: Bauarbeiten. So wird unter anderem an einer neuen Tunnel-Leitzentrale gearbeitet. Außerdem bekommt der Verkehrsrechner im Elbtunnel ein nötiges Update. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord ist die Vollsperrung dafür unvermeidbar.
Doch was bedeutete das für den Verkehr? Mit Staus und Umwegen ist zu rechnen. Der Fernverkehr wird aufgrund der Sperrung daher großräumig um Hamburg herumgeleitet.
A7- und Elbtunnel-Sperrung am Wochenende: Diese Umleitungen werden empfohlen
Die empfohlene Route führt aus dem Süden kommend vom Horster Dreieck über die A1 bis zum Kreuz Bargteheide, dann weiter über die A21 bis Wahlstedt und schließlich über die B205 zurück zur A7 bei Neumünster-Süd. Immerhin: Die Umleitung soll durchgehend über LED-Schilder angezeigt werden.
Auch für Hamburg-Besuchter gibt es klare Empfehlungen. Wer aus dem Süden kommt, sollte die A7 bereits bei Hamburg-Heimfeld verlassen und über die B75 sowie die A255 und die Elbbrücken in die Stadt fahren. Aus dem Nordern wird die Flughafenumgehung über B432, B433 und die Alsterkrugchaussee empfohlen.
Wer an diesem Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte seine Route daher vorher planen oder Hamburg gleich weiträumig umfahren.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa