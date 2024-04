A7 und Elbtunnel werden übers Wochenende wieder voll gesperrt

Hamburg - Es ist mal wieder so weit! Am kommenden Wochenende werden die A7 und der Hamburger Elbtunnel gesperrt.

Der Elbtunnel wird hingegen in beide Richtungen von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 9 Uhr gesperrt. Dies betrifft die Anschlussstellen zwischen HH-Volkspark (27) und HH-Heimfeld (32) in Richtung Süden sowie zwischen HH-Heimfeld (32) und HH-Bahrenfeld (28) in Richtung Norden.

In den kommenden Monaten werden nach und nach die neuen Verkehrszeichenbrücken montiert, zunächst in Richtung Norden. Dafür sind mehrere Sperrungen notwendig.

Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der überregionale Verkehr wird großräumig über die A1, die A21 und B205 ab dem Autobahnkreuz HH-Maschen (39)/Horster Dreieck (40) in Richtung Norden umgeleitet, entgegengesetzt verläuft sie ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15).

Wer nach Hamburg will, soll aus Süden kommend am Buchholzer Dreieck (40) auf der A1 bleiben und die Umleitung über die A21 und B205 nutzen. Zudem kann auch die Strecke über die Elbbrücken und die B4 genutzt werden. In Richtung Flensburg steht ebenfalls die Abfahrt an der Anschlussstelle HH-Heimfeld (32) die Umleitung 7 über die B73 und B75 zur Verfügung.

In Richtung Hannover wird bei der nächtlichen Vollsperrung die Abfahrt an den Anschlussstellen HH-Volkspark (27) oder HH-Stellingen (26) mit dem weiteren Weg über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz bis zu Elbbrücken empfohlen. Über die A1 kehrt man so am Maschener Kreuz (39) wieder zurück auf die A7.

Aufgrund der Sperrung wird die Anreise am Samstag (13 Uhr) zum Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Kaiserslautern zur Herausforderung. Fans sollen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder deutlich mehr Fahrzeit einplanen, sofern nicht auf ein Auto verzichtet werden kann.