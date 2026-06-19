Achtung, Verkehrschaos! Deswegen droht auf A1 am Wochenende Mega-Stau

Hamburg - Am Wochenende dürften die hochsommerlichen Temperaturen im Norden einige Urlauber ans Meer locken. Doch aus dem geplanten Badeausflug könnte schnell ein Geduldsspiel werden. Denn zeitgleich droht eine massive Verkehrsbremse auf einer wichtigen Route Richtung Küste.

Am Wochenende wird die A1 Richtung Norden zwischen Hamburg-Harburg und Stillhorn gesperrt. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Die A1 wird am Wochenende nämlich zwischen Bremen und Lübeck gesperrt. Konkret bedeutet das: Die Strecke Richtung Norden zwischen Hamburg-Harburg und Stillhorn ist von Freitag, 19. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 22. Juni, 5 Uhr, komplett dicht.

Der Grund: Bauarbeiten an der Süderelbbrücke. Der ADAC warnt bereits vor einer hohen Staugefahr – vor allem am Freitagabend, wenn viele Berufstätige und Wochenendausflügler gleichzeitig Richtung Küste starten wollen.

Wer dennoch Richtung Ostsee will, braucht starke Nerven und gute Planung. Als Ausweichroute empfiehlt sich unter anderem die nördliche Verbindung über die B73, den Elbtunnel sowie weiter über die B432 via Norderstedt und Bad Segeberg.

Vorsicht ist allerdings auf der südlichen Umleitungsstrecke über die B75 geboten: Diese ist zwar offiziell vorgesehen, dürfte aber vor allem von Autofahrern aus dem Süden Hamburgs stark befahren und entsprechend überlastet sein.