Bauarbeiten an der Sternbrücke dauern länger als geplant: Pendler brauchen starke Nerven

Hamburg - Baustellen Frust in der Hansestadt: Die Bauarbeiten rund um die Sternbrücke in Hamburg dauern zwei Wochen länger als geplant. Anstatt bis zum 15. August soll die Brücke nun bis zum 30. August gesperrt sein.

Anstatt vier Wochen ist die Verbindungsbahn nun sechs Wochen gesperrt. © Ulrich Perrey/dpa

Laut Ankündigung der Deutschen Bahn werde die Brücke jetzt erst am 31. August wieder freigegeben.

Statt vier Wochen ist die Brücke ab dem 17. Juli für ganze sechs Wochen lang für S-Bahnen, Regional- und Fernzüge gesperrt.

Es seien aufwendige Nacharbeiten nötig, wenn die Sternbrücke Ende Juli eingehoben werde. Für die Oberleitung müssen unter anderem zusätzliche Masten und Fundamente eingehoben werden.

Zu Beginn seien diese Arbeiten so noch nicht absehbar gewesen, hieß es in der Mitteilung.