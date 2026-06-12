Achtung, Verkehrschaos! Große Doppel-Sperrung auf der A7 in und um Hamburg

Hamburg - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf ein Verkehrschaos in Hamburg und Umgebung einstellen: Die A7 wird ab Freitag (12. Juni) für 55 Stunden komplett gesperrt. Dabei ist auch der Elbtunnel betroffen. Am selben Wochenende ist auch die Köhlbrandbrücke dicht.

Die A7 wird ab Freitag für 55 Stunden gesperrt. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Von der A7-Sperrung betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 12. Juni 2026, um 22 Uhr und endet erst am Montag, 15. Juni 2026, um 5 Uhr morgens.

Bereits eine Stunde vorher, ab 21 Uhr, werden die Auffahrten an den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof, Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Heimfeld gesperrt.

Grund für die Mega-Sperrung: umfangreiche Bauarbeiten. Während der Vollsperrung soll die Betriebstechnik des Elbtunnels in die neue Tunnelleitzentrale integriert werden. Auch der Bau des Lärmschutztunnels Altona und die Erweiterung der A7 auf Hamburger Gebiet südlich des Elbtunnels sollen vorangetrieben werden.

Die Verantwortlichen raten Autofahrern dringend, Hamburg an diesem Wochenende möglichst weiträumig zu umfahren oder auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Für den überregionalen Verkehr wird eine großräumige Umleitung über die A1, die A21 und die B205 eingerichtet.

Verkehrsteilnehmer aus Süden kommend werden ab dem Buchholzer beziehungsweise Horster Dreieck über die A1, die A21 und schließlich die B205 zurück zur A7 bei Neumünster-Süd geleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umfahrung entsprechend über dieselbe Strecke.