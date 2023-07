Diese Baustellen auf Autobahnen in und um Hamburg beginnen kommende Woche

In der kommenden Woche starten neue Baustellen in Hamburg und Umland. In der Übersicht erfahrt Ihr, welche Autobahn davon inklusive Sperrungen betroffen sind.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Auch in der kommenden Woche kommen zu den bisherigen Baustellen in Hamburg und Schleswig-Holstein neue dazu. In der Übersicht erfahrt Ihr, welche Autobahn betroffen ist und wo es zu Sperrungen kommt.

In und um Hamburg wird auf den Autobahnen wieder gebaut. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Auf der A1 zwischen Billstedt und Öjendorf geht es in Fahrtrichtung Lübeck am Montag, dem 3. Juli, um 4 Uhr los. Dort wird aufgrund eines Brandschadens eine Betonschutzwand bis voraussichtlich Mittwoch, den 12. Juli, 20 Uhr ausgetauscht. Am 30. Januar dieses Jahr ging dort ein Bus in Flammen auf. Dadurch wurde auch der Asphalt beschädigt, das wurde bereits saniert. Die Betonschutzwand wurde durch die enorme Hitze substanziell geschädigt, teilte die Autobahngesellschaft mit. Daher muss sie komplett neu errichtet werden. Während der Bauarbeiten müssen Stand- und Hauptfahrstreifen vom 3. Juli 4 Uhr bis 7. Juli 18 Uhr und vom 10. Juli 4 Uhr bis 12. Juli 20 Uhr in Richtung Norden gesperrt werden. Der Verkehr wird auf zwei Streifen an der Baustelle vorbeigeführt. Da am Wochenende mit vielen Urlaubern auf der Autobahn gerechnet wird, wird der Hauptfahrstreifen in dieser Zeit freigegeben. Der Standstreifen bleibt weiter gesperrt. Die Ausfahrt Öjendorf wird während der gesamten Bauzeit verkürzt.

Baustellen in Schleswig-Holstein

Wegen der Baustellen kommt es zu gesperrten Fahrstreifen. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Bis einschließlich Donnerstag, den 6. Juli, gibt es auf der A1 zwischen Bad Oldesloe und der Raststätte Buddikate in Fahrtrichtung Hamburg eine Nachtbaustelle. Zwischen 19 und 5 Uhr werden dort die Fugen gepflegt. In dieser Zeit werden zwei Fahrstreifen im Bereich der Baustelle gesperrt. Auf nur einer Spur mit einer Mindestbreite von fünf Meter kann der Verkehr daran vorbeifahren. Die Arbeiten haben bereits am Mittwoch, dem 28. Juni, begonnen. An diesem Sonnabend beginnen sie erst ab 21 Uhr, am morgigen Sonntag ab 22 Uhr. Wegen der Brückenerneuerung auf der A1 zwischen Ratekau und Sereetz wird die L290 von Freitag, dem 7. Juli, 18 Uhr bis Montag, dem 10. Juli, 15 Uhr gesperrt. Über die Bäderstraße – Eutiner Straße – Riesebusch und die Schwartauer Straße wird eine Umleitung eingerichtet. Ab Montag, den 3. Juli, bis Freitag, den 7. Juli, gibt es Tagesbaustellen auf der A215 zwischen Bordesholm und Blumenthal. Von jeweils 9 Uhr bis 16 Uhr finden auf der Strecke in beide Richtungen Markierungsarbeiten statt. Dazu werden einzelne Fahrstreifen gesperrt, mindestens eine Spur je Richtung soll immer frei bleiben, verspricht die Autobahngesellschaft. Die Durchfahrtsbreite beträgt 3,50 Meter.

Auf diesen Autobahnen in Niedersachsen wird gebaut

Auf der A7 zwischen Bispingen und Evendorf in Richtung Hamburg wird von Montag, dem 3. Juli, 9 Uhr bis Mittwoch, dem 5. Juli, 22 Uhr die baustellenbedingt Verkehrsführung zurückgebaut. Dazu wird jeweils ein Fahrstreifen gesperrt, zwei bleiben aber frei. Auf der A39 zwischen Winsen-West und Winsen-Ost startet die nächste Bauphase. Dort erfolgt die Grundinstandsetzung der Richtungsfahrbahn Lüneburg. Ab Montag, den 3. Juli, beginnen die Arbeiten auf dem 4,7 Kilometer langen Streckenabschnitt. Der gesamte Mittelstreifen und die Flächen an der Rastanlage Luhewiesen sollen saniert werden. Dieser und der Parkplatz Grevelau bleiben gesperrt. Während der Bauarbeiten gibt es je Fahrtrichtung nur einen Fahrstreifen. Ab Dienstag, dem 4. Juli, soll die Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Winsen-West in Fahrtrichtung Lüneburg wieder geöffnet sein. Die gesamten Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich November 2023 abgeschlossen werden.