S-Bahn Hamburg: Wichtige Strecken bald länger gesperrt

Hamburg - Leidgeprüfte hvv-Nutzer kennen das: Die Sommerferien sind auch immer Baustellenzeit. Was die Deutsche Bahn in Hamburg plant.

Im Hamburger S-Bahn-Netz wird in den Sommerferien gebaut. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Bauarbeiten gibt es an der geplanten S4, im Citytunnel und im Bahnhof Elbgaustraße, teilte die Bahn mit. Für die kommende S-Bahn-Linie 4 werden in Barmbek neue Weichen gelegt und in Hasselbrook die Gleise erneuert sowie eine Hilfsbrücke eingebaut. Außerdem laufen die Vorarbeiten für ein neues Stellwerk. Im Citytunnel werden ebenfalls die Schienen erneuert. Und am Bahnhof Elbgaustraße werden Weichen vorsorglich überarbeitet.

Für Fahrgäste ergeben sich daraus zahlreiche Einschränkungen. In den Ferien seien aber bis zu 20 Prozent weniger Menschen in den Zügen unterwegs, daher seien die Bauarbeiten in dieser Zeit gebündelt, erklärte die Bahn.

"Selbstverständlich ist das zunächst eine Belastung, danach profitieren aber alle von einer leistungsfähigeren Infrastruktur", sagte Kay Arnecke, Chef der S-Bahn Hamburg.