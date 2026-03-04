Verkehrschaos am Wochenende: Hamburger müssen sich auf Stau gefasst machen

Hamburg - Für Autofahrer kann es am Wochenende in Hamburg eng werden. Gleich mehrere Hindernisse sorgen für eine angespannte Verkehrssituation.

Seit Anfang 2024 wird die Berlinertordammbrücke erneuert. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Am Wochenende wird die Hansestadt für Autofahrer mal wieder zum Nadelöhr. Dafür sind die Gründe vielfältig: ein Brückenabriss, mehrere Demonstrationen und ein Bundesligaspiel sind ausschlaggebend. Die Hamburger Polizei rechnet am Wochenende mit einer angespannten Verkehrssituation.

Bereits ab Donnerstagabend, 5. März um 22 Uhr, bis Montagmorgen, 9. März um 5 Uhr, sorgt der Abbruch des nördlichen Teils der Berlinertordammbrücke für Einschränkungen.

Aufgrund der Arbeiten wird die viel befahrene Straße Bürgerweide voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Der Bereich der Bürgerweide soll laut der Stadt Hamburg weiträumig umfahren werden. Ausweichstrecken führen über die Eiffestraße/B5 sowie die Verbindung Sechslingspforte/An der Alster. Für Fußgänger und Radfahrer gebe es zusätzliche ausgeschilderte Umleitungen.

Zum Teil ist die Berlinertordammbrücke rund 100 Jahre alt und muss deswegen dringend erneuert werden, so die Stadt. Seit Anfang 2024 wird die Brücke schon Stück für Stück renoviert.