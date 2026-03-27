Wieder eine Sperrung in Hamburg: Hier wird es am Wochenende eng

Hamburg - Von Samstagabend (22.00 Uhr) bis Dienstagmorgen (5.00 Uhr) sollen in Hamburg die Berlinertordammbrücke sowie die darunter verlaufende Straße Bürgerweide voll gesperrt werden.

Am Wochenende wird die Berlinertordammbrücke wieder gesperrt, da ein Kran abgebaut werden muss. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Grund ist nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) der weitere Abriss des nördlichen Teils der Brücke.

Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Regionalzüge von und nach Lübeck fahren am Sonntag nur bis Ahrensburg beziehungsweise von dort ab. Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg müssen Reisende auf Busse umsteigen.

Auch die S-Bahnlinie S1 ist am Samstag und Sonntag unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Ersatzbusse pendeln zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee. Die Züge der S5 entfallen zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor.

Während der 55-stündigen Vollsperrung soll ein 1200 Tonnen schwerer Kran abgebaut und abtransportiert werden.

Ob die Sperrung noch am Montag bestehen bleibt, ist noch unklar und hängt laut LSBG auch von den Witterungsbedingungen ab.