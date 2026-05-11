Mega-Sperrung legt wichtige U-Bahn-Strecke für acht Wochen lahm

Hamburg - Mega-Eingriff ins U-Bahn-Netz von Hamburg ! Pendler brauchen jetzt starke Nerven. Betroffen ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek.

Seit Montag ist der U3-Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek in Hamburg für acht Wochen gesperrt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der besagte Abschnitt ist seit Betriebsbeginn am Montag bis zum Betriebsende am 5. Juli komplett dichtgemacht. Der Grund: Die notwendigen Bauarbeiten lassen sich schlicht nicht im laufenden Betrieb stemmen.

Im Fokus des Projekts stehen gleich zwölf Brücken, die dringend saniert werden müssen. Kein Wunder, der betroffene Streckenabschnitt stammt aus den Jahren 1907 bis 1912 und gehört damit zu den ältesten, aber auch meistbefahrenen Teilen des Hamburger U-Bahn-Netzes.

Jahrzehnte der Belastung haben ihre Spuren hinterlassen. Die Hamburger Hochbahn packt das Problem nun an: Acht Stahlbrücken und vier historische Steinviadukte werden auf Vordermann gebracht.

Doch damit nicht genug. Parallel laufen umfangreiche Gleisbauarbeiten. Rund 5800 Schwellen werden ausgetauscht. Auch die Haltestellen Mundsburg, Hamburger Straße und Dehnhaide werden gleich mit instand gesetzt. Zusätzlich stehen Weichenerneuerungen auf dem Plan.