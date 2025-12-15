Besondere Aktion: Fünf-Sterne-Hotel wird zum Winterwunderland für Kinder

Hamburg - Am Montag haben die Hamburger Originale gemeinsam mit dem Verein " Hamburger Sternschnuppe " rund 30 Kindern der Schule Kroonhorst aus dem Stadtteil Osdorf einen besonderen Vormittag ermöglicht.

Bescherung mit Sängerin Raliza und dem Weihnachtsmann. © HAMBURGER ORIGINALE | Fritz Jänicke

Im festlich geschmückten "Winter Wonderland" des Fünf-Sterne-Hotels "Vier Jahreszeiten" wurde den Schülerinnen und Schülern eine weihnachtliche Auszeit vom Alltag geboten.

"Nicht für jedes Kind sind Ausflüge, besondere Erlebnisse oder ungeteilte Aufmerksamkeit selbstverständlich", hieß es seitens der Veranstalter über die Idee hinter dem Event. Umso größer sei die Bedeutung dieses Tages, der Leichtigkeit schenken und zugleich das Gefühl vermitteln sollte, dass jedes Kind wichtig ist.



Es wurde gebastelt, Kekse wurden verziert und gemeinsam gesungen. Für Unterhaltung sorgten Zauberer Alexander Treville, Sängerin Raliza sowie ein Weihnachtsmann vom Scharlatan Theater.

"Wenn wir gerade in der Weihnachtszeit unsere Türen für Kinder öffnen und ihnen unvergessliche Momente schenken können, dann erfüllt das unser Haus mit besonderem Sinn. Diese leuchtenden Augen sind das schönste Geschenk", sagte Anna Ziegler, Marketingdirektorin des Hotels.

Auch die Hamburger Originale betonten den sozialen Anspruch der Aktion: "Wir möchten Verantwortung für unsere Stadt übernehmen. Es geht uns nicht um große Gesten, sondern um echte Nähe, Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn Kinder für ein paar Stunden einfach Kind sein dürfen, dann haben wir unser Ziel erreicht", erklärte Ann-Marie Nappari, COO der Hamburger Originale.

Die Initiative ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss von über 200 Hamburger Unternehmen und Persönlichkeiten, die sich seit 2021 für ein offeneres und vielfältigeres Hamburg einsetzen.