ver.di-Kundgebung: Hunderte Teilnehmer bei Warnstreik in Hamburg

Hamburg - Während eines Warnstreiks in Hamburg haben Hunderte Beschäftige des öffentlichen Dienstes ihre Forderung nach höherem Gehalt kundgetan.

Hunderte Teilnehmer kamen am Montag zu einer ver.di-Kundgebung in Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

An der Kundgebung in der Innenstadt hätten rund 800 Beschäftigte teilgenommen, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Ole Borgard.

An der Kundgebung beteiligten sich unter anderem Erzieher, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Jobcentern, die nicht verbeamtet sind, wie Borgard berichtete. Beamte dürfen während der Dienstzeit grundsätzlich nicht streiken.

Hintergrund der Kundgebung sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder, die am 3. Dezember in Berlin begonnen hatten. Die Verhandlungen, die im Januar fortgesetzt werden sollen, betreffen alle Länder außer Hessen.

ver.di verhandelt an Seite des Beamtenbunds DBB mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder. Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Geld im Monat und mindestens 300 Euro mehr.

Der TdL-Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), hat die Forderung zurückgewiesen.